Тем временем работы по бурению в акватории пляжа Маяк начались Действуют стремительно, учитывая, что разрешение на работы выдано совсем недавно.
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Тем временем работы по бурению в акватории пляжа Маяк начались Действуют стремительно, учитывая, что разрешение на работы выдано совсем недавно.