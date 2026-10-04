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Сорокин сделал 1-й шатаут в сезоне, отразив 37 бросков «Нью-Джерси». Он стал 7-м российским вратарем с 30+ играми на ноль в регулярках НХЛ

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата НХЛ с « Нью-Джерси » (6:0).

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