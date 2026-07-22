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Ватерполистка Хамраева о победе над сборной Нидерландов: «Вся игра шла по плану. Шаг за шагом шли, не обращая внимания на счет»

Российская ватерполистка Диана Хамраева прокомментировала победу над сборной Нидерландов в финале Кубка мира в Сиднее.

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