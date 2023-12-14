На Купянском направлении максимально горячо, а тылы боевиков ВСУ пустеют: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 14 декабря 2023 года Юлия СоколоваНа Купянском направлении российские войска совершили прорыв у населенного пункта Лиман, сообщают военные корреспонденты.