В Совфеде РФ заявили о необходимости ликвидации Зеленского для победы в СВО

СТ

Сергей Татаринцев

Просроченного недопрезидента-наркомана-узурпатора и палача украинского народа,приговорила к смертной казни,сама история,за его злодеяния и убийства не в чём не повинных мирных граждан,нам только остаётся привести приговор в исполнение.Казнить,нельзя помиловать.