Рогозин призвал ликвидировать Зеленского Для окончания специальной военной операции (СВО) на Украине нужно ликвидировать Владимира Зеленского, считает сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.
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