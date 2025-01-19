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В Совфеде РФ заявили о необходимости ликвидации Зеленского для победы в СВО

В Совфеде РФ заявили о необходимости ликвидации Зеленского для победы в СВО

Рогозин призвал ликвидировать Зеленского Для окончания специальной военной операции (СВО) на Украине нужно ликвидировать Владимира Зеленского, считает сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

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Комментарии
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СТ
Сергей Татаринцев
Просроченного недопрезидента-наркомана-узурпатора и палача украинского народа,приговорила к смертной казни,сама история,за его злодеяния и убийства не в чём не повинных мирных граждан,нам только остаётся привести приговор в исполнение.Казнить,нельзя помиловать.
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1 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
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52 мин.
АЛЕКСАНДР Крымский
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