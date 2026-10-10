«Украине пора назначить нового лидера. Зеленский создаёт проблемы всему миру». «Зеленский мог бы завершить эту войну много, много раз.
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