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Джонсон не исключил отправку британских войск на Украину после потери Киевом американской поддержки

Джонсон не исключил отправку британских войск на Украину после потери Киевом американской поддержки

Британии придется послать свои войска на Украину, если США прекратят военную поддержку Киева, как это обещает сделать Трамп.

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