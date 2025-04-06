Купюры по 200 рублей с видом Крыма продают за миллионы из-за редкого брака

Изменение дизайна банкноты в 200 рублей с видом Крыма привело к резкому росту их стоимости. Специалист по нумизматике Александр Якушечкин объясняет феномен редкого брака, который вызывает ажиотаж среди коллекционеров, и комментирует завышенные цены.