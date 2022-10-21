Военное обозрение

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Ошибки ВПК: когда безоружный МРАП лучше вооруженного БТР

Ошибки ВПК: когда безоружный МРАП лучше вооруженного БТР

В прошлых статьях мы рассматривали вопросы, связанные с российской бронетехникой. В числе прочих была сформулирована идея о том, что Российская армия остро нуждается в хорошо защищенных бронетранспортерах без боевых модулей.

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