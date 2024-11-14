На Украине объявили принудительную эвакуацию из 16 населенных пунктов

Украинские власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из 16 населенных пунктов Волновахского района занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) части территории Донецкой народной республики (ДНР).
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