Барнаульские IT-специалисты разработали первого нейрориелтора и "устроили" его на работу

Агент с искусственным интеллектом должен искать клиентов, обрабатывать запросы, а также проверять и готовить документацию В Барнауле программисты разработали первого в России нейрориелтора – агента по недвижимости с искусственным интеллектом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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