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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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  • Александр
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    А у нас был такой фонд ?! Вот кошмар то.Минюст намерен ли...

Барнаульские IT-специалисты разработали первого нейрориелтора и "устроили" его на работу

Барнаульские IT-специалисты разработали первого нейрориелтора и "устроили" его на работу

Агент с искусственным интеллектом должен искать клиентов, обрабатывать запросы, а также проверять и готовить документацию В Барнауле программисты разработали первого в России нейрориелтора – агента по недвижимости с искусственным интеллектом.

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