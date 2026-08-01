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КХЛ не дает разрешение на регистрацию контракта СКА с Глотовым (Артур Хайруллин)

КХЛ не дает разрешение на регистрацию контракта нападающего Василия Глотова со СКА. Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

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