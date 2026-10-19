В апреле 2010 года в обсерватории Апачи-Пойнт, расположенной в Нью-Мексико, произошло событие, которое вполне могло бы остаться незамеченным для широкой публики, но для специалистов стало настоящей сенсацией.
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