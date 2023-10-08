Упражнения на трицепс для дома и зала: программа и советы тренера

Содержание: Что это Как накачать С гантелями В зале Без оборудования Советы тренера Что такое трицепс и где он находится Трицепс — это трехглавая мышца плеча, которая представляет собой крупную мышечную группу, расположенную на задней поверхности плеча.
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