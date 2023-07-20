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Депутат Терюшков: «Ультрас своими действиями подтверждают правильность введения Fan ID»

Депутат Госдумы РФ высказался после товарищеского матча «Спартака» с «Нефтчи» (2:0), который прерывался из-за пиротехнического шоу фанатов красно-белых.

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