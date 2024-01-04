Инфляция в Турции достигла самого высокого уровня за последние годы

Согласно данным, опубликованным Статистическим институтом, в прошлом месяце уровень инфляции в Турции ускорился, достигнув самого высокого уровня с ноября 2022 года, на фоне роста цен на транспорт и продукты питания, передают DPA и Bloomberg.
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