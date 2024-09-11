МВФ достиг предварительного соглашения на выделение очередного транша финансовой помощи Киеву Украина давно и прочно фактически подсела на иглу иностранного финансирования.
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МВФ достиг предварительного соглашения на выделение очередного транша финансовой помощи Киеву Украина давно и прочно фактически подсела на иглу иностранного финансирования.
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