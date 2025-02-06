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Жителям Подмосковья назвали стоимость ингредиентов для блинов на Масленицу

Жителям Подмосковья назвали стоимость ингредиентов для блинов на Масленицу

Масленичная неделя начнётся 24 февраля.С 24 февраля по 2 марта будет отмечаться Масленица. Главной традицией этого праздника является приготовление блинов.

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