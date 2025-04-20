Петрозаводск готовится к акции «Чистый город»

В понедельник, 21 апреля, стартует традиционная акция «Чистый Петрозаводск». Но многие горожане уже не ждут официального начала — субботники идут полным ходом на Левашовском бульваре, в Парке Победы, у Пименовского моста и других общественных территориях.
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