Выпускание пара, а не борьба с нелегальной миграциейВ российских СМИ и социальных сетях шквал радостных сообщений: Госдума нанесла мощный удар по нелегальной миграции - фиктивный брак больше не поможет мигрантам проникать в Россию.
Игорь Шишкин: Борьба с фиктивными браками необходима. Но ею нельзя подменить коренной пересмотр миграционной политики
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав Дегтярев
по 131 фз можно кого угодно отозвать и с должности снять и привлечь ........☝️😎
Ответить
5 час.
Владимир Крепкий
То что приняли думцы это урезанный вариант закона после распада СССР и образования РФ тогда по-моему было 5лет,сейчас точно не помню. Вообщем знакомая русская из одной из республик тогда вышла замуж за россиянина и получила гражданство РФ через 3года когда их ребенку было уже 2,при это каждые 3 месяца вынуждена была делать выезд и въезд оставляя ребёнка чтоб не нарушать закон.Как вижу эти думцы с тех пор напринимали с помощью всяких Титовых таких законов что мигранты толпами бродят практически без ограничений,а россияне уже не знают что с этим делать...И это при действующем законе что в крупных городах таких как Москва,Питер и т.д приезжий должен проживать по месту регистрации,то есть практически 80 процентов мигрантов в крупных городах нарушают законы РФ...
Ответить
4 час.
елена
Лукашенко- настоящий"Батька"и патриот своей страны. А наш- хорош во внешней, но не во внутренней политике. Со стороны внешних границ- укрепляет и защищает, а изнутри- разрушает страну, наполняя её врагами русского народа.Ситуация уже приняла катастрофический характер: терракты, массовые убийства, грабежи, изнасилования. И весь этот черно..опый беспредел организовало нам наше правительство с продажными чиновниками. Ответом на терракт должны быть самые решительные меры: высылка из страны 80 ℅ мигрантов, введение визового режима для всех без исключения,ужесточение режима пребывания мигрантов в стране, прекращение "раздачи" российского гражданства. Нам, россиянам, не нужны чурки- исламисты в качестве наших сограждан. Это наша земля и нам, русским, решать, кто будет жить рядом с нами!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии