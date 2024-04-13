Игорь Шишкин: Борьба с фиктивными браками необходима. Но ею нельзя подменить коренной пересмотр миграционной политики

Владимир Крепкий

То что приняли думцы это урезанный вариант закона после распада СССР и образования РФ тогда по-моему было 5лет,сейчас точно не помню. Вообщем знакомая русская из одной из республик тогда вышла замуж за россиянина и получила гражданство РФ через 3года когда их ребенку было уже 2,при это каждые 3 месяца вынуждена была делать выезд и въезд оставляя ребёнка чтоб не нарушать закон.Как вижу эти думцы с тех пор напринимали с помощью всяких Титовых таких законов что мигранты толпами бродят практически без ограничений,а россияне уже не знают что с этим делать...И это при действующем законе что в крупных городах таких как Москва,Питер и т.д приезжий должен проживать по месту регистрации,то есть практически 80 процентов мигрантов в крупных городах нарушают законы РФ...