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Игорь Шишкин: Борьба с фиктивными браками необходима. Но ею нельзя подменить коренной пересмотр миграционной политики

Игорь Шишкин: Борьба с фиктивными браками необходима. Но ею нельзя подменить коренной пересмотр миграционной политики

Выпускание пара, а не борьба с нелегальной миграциейВ российских СМИ и социальных сетях шквал радостных сообщений: Госдума нанесла мощный удар по нелегальной миграции - фиктивный брак больше не поможет мигрантам проникать в Россию.

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Комментарии
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Вячеслав Дегтярев
по 131 фз можно кого угодно отозвать и с должности снять и привлечь ........☝️😎
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5 час.
Владимир Крепкий
То что приняли думцы это урезанный вариант закона после распада СССР и образования РФ тогда по-моему было 5лет,сейчас точно не помню. Вообщем знакомая русская из одной из республик тогда вышла замуж за россиянина и получила гражданство РФ через 3года когда их ребенку было уже 2,при это каждые 3 месяца вынуждена была делать выезд и въезд оставляя ребёнка чтоб не нарушать закон.Как вижу эти думцы с тех пор напринимали с помощью всяких Титовых таких законов что мигранты толпами бродят практически без ограничений,а россияне уже не знают что с этим делать...И это при действующем законе что в крупных городах таких как Москва,Питер и т.д приезжий должен проживать по месту регистрации,то есть практически 80 процентов мигрантов в крупных городах нарушают законы РФ...
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4 час.
елена
Лукашенко- настоящий&quot;Батька&quot;и патриот своей страны. А наш- хорош во внешней, но не во внутренней политике. Со стороны внешних границ- укрепляет и защищает, а изнутри- разрушает страну, наполняя её врагами русского народа.Ситуация уже приняла катастрофический характер: терракты, массовые убийства, грабежи, изнасилования. И весь этот черно..опый беспредел организовало нам наше правительство с продажными чиновниками. Ответом на терракт должны быть самые решительные меры: высылка из страны 80 ℅   мигрантов, введение визового режима для всех без исключения,ужесточение режима пребывания  мигрантов в стране, прекращение &quot;раздачи&quot; российского гражданства. Нам, россиянам, не нужны чурки- исламисты в качестве наших сограждан. Это наша земля и нам, русским, решать, кто будет жить рядом с нами!
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1 час.

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