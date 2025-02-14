В Самарской области госавтоинспекторы помогли мужчине, оказавшемуся в трудной ситуации на дороге

Находясь на маршруте патрулирования возле села Кануевка в вечернее время, инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции ОМВД России по Безенчукскому району Игорь Борзенков и Алексей Ершов заметили на неосвещенном участке дороги хромающего пожилого мужчину, который двигался в направлении села Владимировка.