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Юго-Восточный Курьер

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Какую помощь отправляют магазины и торговые центры Москвы в зону СВО

Какую помощь отправляют магазины и торговые центры Москвы в зону СВО

Им передают футболки и майки, носки и перчатки с терморегуляцией и без, шерстяные стельки для обуви В Москве владельцы небольших точек и крупных торговых центров оказывают поддержку военнослужащим, которые выполняют боевые задач в зоне СВО.

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