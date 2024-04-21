Заблуждения о высокой или низкой калорийности продуктов, которые заставляют нас верить стереотипам

Знали ли вы, что орехи - один из самых питательных продуктов на планете? А знали, что во время переваривания сельдерея тратится в три раза больше калорий, чем его собственная пищевая ценность? Если ваши ответы отрицательны, а информация кажется небезынтересной, то данный материал для вас обязателен к прочтению.