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В России разработчики ПО смогут добровольно подтвердить компетенции

В России разработчики ПО смогут добровольно подтвердить компетенции

31 мая 2025 года стартует эксперимент, в рамках которого разработчики программного обеспечения могут добровольно подтвердить свои компетенции, объяснил в беседе с RT депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

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