В России разработчики ПО смогут добровольно подтвердить компетенции

31 мая 2025 года стартует эксперимент, в рамках которого разработчики программного обеспечения могут добровольно подтвердить свои компетенции, объяснил в беседе с RT депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.