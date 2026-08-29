Амурские столбы Наука считает Амурские столбы природными образованиями. Википедия определяет скальные обнажения «Амурские столбы» как памятник природы, расположенный в 134 км.
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