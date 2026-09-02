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Реальные истории ужасов: подборка леденящих душу случаев

Реальные истории ужасов: подборка леденящих душу случаев

Знаете ли вы, что самые страшные истории ужасов приходят не с криком, а с тихим, будничным письмом без подписи — стоит только разок щёлкнуть по нему, и привычный мир начинает меняться.

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