Реальные истории ужасов: подборка леденящих душу случаев

Знаете ли вы, что самые страшные истории ужасов приходят не с криком, а с тихим, будничным письмом без подписи — стоит только разок щёлкнуть по нему, и привычный мир начинает меняться.
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