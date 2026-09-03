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Face Tube is a fun name,

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Why Two Cups From Lioness Looks So Familiar

Why Two Cups From Lioness Looks So Familiar

The actor who plays Two Cups on Lioness has been working with creator Taylor Sheridan since 2017. Here's where you may have seen him before.

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