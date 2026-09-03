Why Two Cups From Lioness Looks So Familiar

The actor who plays Two Cups on Lioness has been working with creator Taylor Sheridan since 2017. Here's where you may have seen him before.
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