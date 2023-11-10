Британский журнал The Economist признал провал контрнаступления армии Украины

Долгожданное контрнаступление украинской армии, которое началось 4 июня, обернулось фиаско, о чём свидетельствует не только заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который назвал ситуацию на фронте «тупиковой», но и исследование, проведённое британским журналом The Economist.