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Британский журнал The Economist признал провал контрнаступления армии Украины

Британский журнал The Economist признал провал контрнаступления армии Украины

Долгожданное контрнаступление украинской армии, которое началось 4 июня, обернулось фиаско, о чём свидетельствует не только заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который назвал ситуацию на фронте «тупиковой», но и исследование, проведённое британским журналом The Economist.

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