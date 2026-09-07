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Татар-информ

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Новичок «Ак Барса» Кевин Хейс прилетел в Казань

Новичок «Ак Барса» Кевин Хейс прилетел в Казань

Фото: социальные сети ХК "Ак Барс" Американский нападающий Кевин Хейс, подписавший однолетний контракт с казанским «Ак Барсом», прибыл в столицу Татарстана.

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