На Украине массово блокируют счета нарушивших правила мобилизации

Политика как она есть

На Украине начали массово применять санкции к гражданам, нарушившим правила мобилизации. Как сообщает издание «Обозреватель» со ссылкой на Министерство юстиции страны, за неуплату штрафов нарушителям блокируют банковские счета, а в случае отсутствия средств — арестовывают имущество, включая недвижимость, автомобили и ценные вещи.