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Политика как она есть

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На Украине массово блокируют счета нарушивших правила мобилизации

На Украине массово блокируют счета нарушивших правила мобилизации

На Украине начали массово применять санкции к гражданам, нарушившим правила мобилизации. Как сообщает издание «Обозреватель» со ссылкой на Министерство юстиции страны, за неуплату штрафов нарушителям блокируют банковские счета, а в случае отсутствия средств — арестовывают имущество, включая недвижимость, автомобили и ценные вещи.

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