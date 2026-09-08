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Аргументы недели

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Водителям разрешили предъявлять права и СТС через QR-код в МАХ

Водителям разрешили предъявлять права и СТС через QR-код в МАХ

С сегодняшнего дня российские водители получили юридическую возможность предъявлять инспекторам ГАИ водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) в электронном виде — с помощью QR-кода в мессенджере «Макс».

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