Военное обозрение

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Украинское командование бросило отряды ВСУ в лобовую атаку под Кременной, появились некоторые подробности боя

Украинское командование бросило отряды ВСУ в лобовую атаку под Кременной, появились некоторые подробности боя

Украинский военнослужащий Пытаясь добиться успеха на фоне продолжающих приходить известий о потере населённых пунктов и иных территорий на Донбассе и в Запорожской области, командование ВСУ бросило свои войска в атаку в наступление под Кременной.

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