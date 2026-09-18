В Запорожской области явка при досрочном голосовании составила 52,47%

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Явка в ходе досрочного голосования на выборах в Госдуму с 1 по 17 сентября в Запорожской области составила 52,47%, это более 280 тыс.
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