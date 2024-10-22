Что произошло в ночь на 22 октября в России и мире

Рассказываем о важных событиях 1. Рейтинг популярности БРИКС в Сербии достиг 42%, данная тема станет одной из ключевых в республике уже в течение ближайших двух лет и может потребовать проведения референдума.
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