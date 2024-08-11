Полковник ЛНР: Каждая группировка самостоятельна, отвлечь резервы с Донбасса украинцы не смогут

Атака ВСУ на Курскую область имеет главной целью не отвлечение резервов ВС РФ, захват российских земель, которые Киев намерен объявить «историческими украинскими» на основании того, что при большевиках некоторое время они относились к УССР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии