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В Крыму режим ЧС введен на территории 10 муниципальных образований

В Крыму режим ЧС введен на территории 10 муниципальных образований

Режим ЧС введен на территории 10 муниципальных образований: городских округов Джанкой, Евпатория и Саки, Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, Белогорского, Нижнегорского, Джанкойского и Черноморского районов, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

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