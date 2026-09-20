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Вятка Областная

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«Россети Центр и Приволжье» присоединили к электросетям новые объекты наружного освещения в Кировской области

С начала 2026 года специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго» исполнили 94 договора на технологическое присоединение сетей уличного освещения в населенных пунктах региона.

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