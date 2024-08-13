Слоган «Соси» бара Ивлеевой признали законным

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) приняли решение не возбуждать уголовное дело в отношении нового заведения блогерши Анастасии Ивлеевой Nudles by Ivleeva за слоган Suck it, который дословно переводится как «соси это».
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