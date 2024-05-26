Выставка отряда «ЛизаАлерт» открылась в Архангельске

Она приурочена к международному дню пропавших детей и будет работать на площади перед театром драмы до первого июняПо словам зампреда правительства Архангельской области, председателя областной комиссии по делам несовершеннолетних Ивана Дементьева, подобные инсталляции позволяют привлечь внимание общественности к вопросам безопасности детей.