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Выставка отряда «ЛизаАлерт» открылась в Архангельске

Выставка отряда «ЛизаАлерт» открылась в Архангельске

Она приурочена к международному дню пропавших детей и будет работать на площади перед театром драмы до первого июняПо словам зампреда правительства Архангельской области, председателя областной комиссии по делам несовершеннолетних Ивана Дементьева, подобные инсталляции позволяют привлечь внимание общественности к вопросам безопасности детей.

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