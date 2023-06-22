Театр абсурда

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В Москве абу-бандит Каримов Ренат Исмагилович, работорговец мигрантами из стран Средней Азии угрожает России

В Москве абу-бандит Каримов Ренат Исмагилович, работорговец мигрантами из стран Средней Азии угрожает России

Герман Садулаев, из книги  "Прыжок волка" "Вы ведь так не хотели жить вместе с русскими. Вы говорили, что русские — оккупанты, что они изувечили вашу древнюю великую культуру, что они эксплуатируют вас и выкачивают ресурсы из вашей богатейшей земли.

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