Скафандры астронавтов получат поддержку 4G

Компании Nokia и Axiom Space подписали долгосрочное соглашение о партнерстве. Axiom Space занимается разработкой и производством высокотехнологичных скафандров для астронавтов, которые будут задействованы во время космических миссий и, в том числе, во время будущего полета на Луну.
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