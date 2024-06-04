В Ленобласти начинается ремонт участка Ропшинского шоссе

Работы займут месяц В Ломоносовском районе Ленобласти на этой неделе стартует ремонт участка Ропшинского шоссе между Велигонтами и перекрёстком со Стрельнинским шоссе, сообщили сегодня в пресс-службе Дорожного комитета региона.