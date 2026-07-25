«Они должны соблюдать закон, уважать нашу культуру и веру»: мигрантам с судимостью хотят запретить получать гражданство РФ и жить в России

Т.е., наших придурков вдруг посетила светлая мысль - запретить преступникам из ближнего зарубежья раздавать гражданство! А раньше - мозгов совсем не было это сообразить?!

Игорь Сипкин

Вячеслав Денисов Т.е., наших придурков вдруг посетила светлая мысль - запретить преступникам из ближнего зарубежья раздавать гражданство! А раньше - мозгов совсем не было это сообразить?!

так ведь и до выборов было далеко. а сейчас выборы, миллион таджиков стали гражданами страны. а "новые граждане" как цыгане- живут своей жизнью, в армии не служат, занимаются частной торговлей, без налогов.