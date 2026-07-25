БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Они должны соблюдать закон, уважать нашу культуру и веру»: мигрантам с судимостью хотят запретить получать гражданство РФ и жить в России

«Они должны соблюдать закон, уважать нашу культуру и веру»: мигрантам с судимостью хотят запретить получать гражданство РФ и жить в России

Изображение сгенерировано нейросетью Депутаты Государственной думы рассмотрят законопроект, предполагающий введение запрета на получение российского гражданства или права проживания на территории России мигрантам с непогашенной или неснятой судимостью.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Т.е., наших придурков вдруг посетила светлая мысль - запретить преступникам из ближнего зарубежья раздавать гражданство! А раньше - мозгов совсем не было это сообразить?!
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1 м.
Игорь Сипкин
Вячеслав Денисов
Т.е., наших придурков вдруг посетила светлая мысль - запретить преступникам из ближнего зарубежья раздавать гражданство! А раньше - мозгов совсем не было это сообразить?!
так ведь и до выборов было далеко. а сейчас выборы, миллион таджиков стали гражданами страны. а &quot;новые граждане&quot; как цыгане- живут своей жизнью, в армии не служат, занимаются частной торговлей, без налогов.
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1 м.