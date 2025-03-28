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Царьград

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Гениальный ход Путина заставил Макрона замолчать: Уничтожено 2 эшелона с техникой и БК. Французов добили на вторые стуки. Урон колоссальный

Гениальный ход Путина заставил Макрона замолчать: Уничтожено 2 эшелона с техникой и БК. Французов добили на вторые стуки. Урон колоссальный

Минувшей ночью продолжилась мощная бомбардировка тылов ВСУ – враг наблюдал за огромными роями "Гераней" во многих городах.

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