"СХВАТИЛ НА УЛИЦЕ, ВИДЕО ЕСТЬ, В ПОЛИЦИИ ЗАЯВЛЕНИЕ НЕ ВЗЯЛИ": ЭТИ НАПАДЕНИЯ МИГРАНТОВ НЕ ВОЙДУТ В СВОДКИ МВД

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 281 подписчик

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ОЛЬГА АНТОНОВА Словно не было теракта в "Крокусе" и десятков заявлений с высоких трибун о пересмотре миграционной политики.

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Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Георгий, здравствуйте! Я сам разговаривал с полицейскими патрульными по району, они мне ответили, что при первом же противоправным деянии со стороны этих ржавых в сторону коренного жителя и вообще к гражданину РФ о правонарушении НУЖНО СРАЗУ ЖЕ ЗВОНИТЬ 112, тогда вас как заявителя - свидетеля - потерпевшего (не дай Бог) эта статья не трогает, хотя наш народ эту статью 282 УК РФ уже ПРОЗВАЛ &quot;РУССКОЙ&quot; (это все проделки лоббистов и коррумпированных чиновников против своего же народа), в любом случае, все эти правонарушения должны быть известны правоохранителям, видео, фото материалы!
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6 час.
Светлана Ефименко
как было так и осталось ничего не изменилось с этими &quot;хозяевами страна&quot;что они хотят то и творят! их уже менты бояться потому что ездят , ходят не с амоном а по два человека, а эти уроды толпой с ножами и с оружием! а власти все подкуплены им и дела нет!и еще не идут в полицию работать потому что наши ребята не защишины! почему не натации им читать надо а высылать вместе с диаспорой без возврата домой и с родней! может тогда будет порядок!а то распустили этих уродов много власти у них стало!БЫСТРИКИН НЕ МОЖЕТ ВСЕХ КОНТРОЛИРОВАТЬ! ВЛАСТИ МЕСТНЫЕ НЕ ХОТЯТ ИЛИ БОЯТЬСЯ ИХ ВОТ И ВСЯ ЗАГВОЗДКА ЧТО ОНИ ТВОРЯТ И НАСИЛУЮТ НАШИХ ДЕВЧОНОК И РЕБЯТ!
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3 час.
Андрей Павлов
Они наверху знают, что пока продолжается СВО, адекваты не будут действовать. Ну а после с СВОшниками надо будет на их планету наведаться.
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1 час.

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