"СХВАТИЛ НА УЛИЦЕ, ВИДЕО ЕСТЬ, В ПОЛИЦИИ ЗАЯВЛЕНИЕ НЕ ВЗЯЛИ": ЭТИ НАПАДЕНИЯ МИГРАНТОВ НЕ ВОЙДУТ В СВОДКИ МВД

Георгий, здравствуйте! Я сам разговаривал с полицейскими патрульными по району, они мне ответили, что при первом же противоправным деянии со стороны этих ржавых в сторону коренного жителя и вообще к гражданину РФ о правонарушении НУЖНО СРАЗУ ЖЕ ЗВОНИТЬ 112, тогда вас как заявителя - свидетеля - потерпевшего (не дай Бог) эта статья не трогает, хотя наш народ эту статью 282 УК РФ уже ПРОЗВАЛ "РУССКОЙ" (это все проделки лоббистов и коррумпированных чиновников против своего же народа), в любом случае, все эти правонарушения должны быть известны правоохранителям, видео, фото материалы!

Светлана Ефименко

как было так и осталось ничего не изменилось с этими "хозяевами страна"что они хотят то и творят! их уже менты бояться потому что ездят , ходят не с амоном а по два человека, а эти уроды толпой с ножами и с оружием! а власти все подкуплены им и дела нет!и еще не идут в полицию работать потому что наши ребята не защишины! почему не натации им читать надо а высылать вместе с диаспорой без возврата домой и с родней! может тогда будет порядок!а то распустили этих уродов много власти у них стало!БЫСТРИКИН НЕ МОЖЕТ ВСЕХ КОНТРОЛИРОВАТЬ! ВЛАСТИ МЕСТНЫЕ НЕ ХОТЯТ ИЛИ БОЯТЬСЯ ИХ ВОТ И ВСЯ ЗАГВОЗДКА ЧТО ОНИ ТВОРЯТ И НАСИЛУЮТ НАШИХ ДЕВЧОНОК И РЕБЯТ!