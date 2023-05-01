Аргументы недели

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Губернатор Ленинградской области Дрозденко сообщил о подрыве опоры ЛЭП в Гатчинском районе

Губернатор Ленинградской области Дрозденко сообщил о подрыве опоры ЛЭП в Гатчинском районе

В Ленинградской области в ночь на понедельник произошёл подрыв опоры линии электропередач на территории Сусанинского поселения в Гатчинском районе.

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