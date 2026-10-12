«Новые граждане» обчищают Россию: как мигранты объегоривают систему, а мы молчим Алексей СмирновЗнаете, что общего между многодетным отцом из Хабаровска, водителем из Средней Азии и чиновником из Соцфонда? Все они — звенья одной цепи, которая высасывает деньги из карманов российских налогоплательщиков.