«Новые граждане» обчищают Россию: как мигранты объегоривают систему, а мы молчим Алексей СмирновЗнаете, что общего между многодетным отцом из Хабаровска, водителем из Средней Азии и чиновником из Соцфонда? Все они — звенья одной цепи, которая высасывает деньги из карманов российских налогоплательщиков.
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депутаты получают зарплату и поднимают руки как им говорят. законотворчество у нас против граждан страны