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Царьград

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Жители Химок замерзают: подрядчик не запустил отопление из-за забастовки

Жители Химок замерзают: подрядчик не запустил отопление из-за забастовки

В подмосковных Химках жители дома на Молодёжной улице остаются без отопления из-за забастовки сотрудников подрядной организации, которая не может обеспечить подачу тепла.

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