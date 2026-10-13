Жители Химок замерзают: подрядчик не запустил отопление из-за забастовки

В подмосковных Химках жители дома на Молодёжной улице остаются без отопления из-за забастовки сотрудников подрядной организации, которая не может обеспечить подачу тепла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВА МВД Дагестана зад...
- ВА Почему Запад не м...
- ВЕ Набиуллина вернул...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым