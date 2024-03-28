Мигрантам приготовиться: Россия готовит ответ за теракт в "Крокусе" на самом высоком уровне

СРОЧНО прекратить неконтролируемый завоз мигрантов в РФ! Мигранты - только по адресным заявкам от компаний, контроль принимающей компании и под ответственность! Провести дополнительные проверки в местах скопления приезжих! Только срочные договора на работу - отработал и уехал! Никаких соц.пособий мигрантам за счет российских налогоплательщиков! Никаких семей мигрантов в РФ! Проверка на соблюдение миграционного законодательства и знание русского языка (если нет - выдворение из страны)! Контроль и отвественность местных органов власти и МВД за отказ от обращений российских граждан по вопросам мигрантов! Наказание за попустительство в работе МВД на местах, за откровенное прикрытие и крышевание нарушений со стороны мигрантов! За малейшие нарушения мигрантами российского законодательства - привлечение к ответственнлсти, выдворерие из РФ!

Людмила Редько

По опыту общения с нашими правоохранительными органами - не надо останавливаться. Заявления надо писать в письменной форме, в 2 экз. один экз. себе и на вашем экз. пусть поставят регистрационный номер. Это уже ментов напряжет. Если никакой реакции, то по той же схеме в вышестоящие органы, в прокуратуру (тем более, что вчера ВВП собрал прокуроров и велел им мониторить ситуацию с мигрантами), сейчас у всех госучереждений есть сайты - пишите туда, каждое обращение регистрируется и ответ обязательно будет. Нам надо самим перестать сидеть на попе ровно. Поверьте, если делать все грамотно, а главное настойчиво, то эффект будет.