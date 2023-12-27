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«Голая вечеринка» на философском «Титанике»: учёные-либералы утопили единственного Русского коллегу

«Голая вечеринка» на философском «Титанике»: учёные-либералы утопили единственного Русского коллегу

Пока рядовые пользователи «Телеграма» и других соцсетей напряженно следили за скандалом с «голой вечеринкой» московской богемы, не менее драматичные события разыгрались в секторе академической российской науки.

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Комментарии
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Андрей Равдин
Почему власти терпят существование этого осиного гнезда под названием ИФ РАН? Возникает подозрение. Неужели нет на них &quot;статьи&quot;? А говорят, был бы человек, а статья найдётся... Плохо ищут?
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2 час.
МБ
Марина Биченова
&quot;Голая вечеринка&quot; мозгов пострашнее чем это непотребство в &quot;Мутаборе&quot;.
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1 час.
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Людмила
Когда разгонят все мракобесие в Москве? Голые вечеринки, спектакли Богомолова с артистами в голом виде и сексом на сцене по 50 тыс за билет, чумная, неприкрытая пропаганда ЛГБТ на телевидении и гнезда вражеских агентов в академиях и университетах и это все в Москве, где Дума, Правительство, Президент
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35 мин.

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