«Голая вечеринка» на философском «Титанике»: учёные-либералы утопили единственного Русского коллегу

Почему власти терпят существование этого осиного гнезда под названием ИФ РАН? Возникает подозрение. Неужели нет на них "статьи"? А говорят, был бы человек, а статья найдётся... Плохо ищут?

Л

Людмила

Когда разгонят все мракобесие в Москве? Голые вечеринки, спектакли Богомолова с артистами в голом виде и сексом на сцене по 50 тыс за билет, чумная, неприкрытая пропаганда ЛГБТ на телевидении и гнезда вражеских агентов в академиях и университетах и это все в Москве, где Дума, Правительство, Президент